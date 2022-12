Ma 31 lat, 12 spędził w więzieniu, grozi mu kolejne 10. Podejrzany o sutenerstwo zatrzymany

czytaj dalej

Zapewniono nas, że to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom - mówił gen. Jarosław Szymczyk o przywiezionym z Ukrainy granatniku, który doprowadził do eksplozji w Komendzie Głównej Policji. Czy trudno jest rozróżnić uzbrojony granatnik od zużytego? - Bliższe przyjrzenie się broni, zwłaszcza przez osobę z jakimkolwiek pojęciem o broni palnej, pozwala na zorientowanie się, czy broń nosi ślady użycia bojowego, czy też nie - mówi analityk wojskowy Mariusz Cielma.