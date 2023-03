"W mieszkaniu miał ponad trzy kilogramy narkotyków, pistolet, rewolwer i amunicję"

Policjanci zatrzymali 49-latka poszukiwanego do odbycia kary aresztu. Podczas przeszukania jego mieszkania okazało się, że mężczyzna ma ponad trzy kilogramy narkotyków. Jak podają funkcjonariusze, posiadał on także broń palną, na którą nie miał zezwolenia.

Policjanci z Ursynowa pracowali nad namierzeniem 49-latka poszukiwanego do odbycia kary aresztu, zasądzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Kiedy ustalili miejsce jego pobytu, postanowili go odwiedzić i zatrzymać.

Funkcjonariusze mając na uwadze, że mężczyzna może być niebezpieczny, po godzinie 20:00 zapukali do drzwi mieszkania. - Domyślając się, że pukające osoby, to policjanci, 49-latek zdążył wyrzucić przez okno lokalu, zamkniętą torbę. Nie wiedział jednak, że wyrzucony bagaż również trafi w ręce policjantów - poinformowała Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Po wejściu funkcjonariuszy do mieszkania mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.