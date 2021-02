Policja: włamał się do kilku aptek, miał przy sobie narkotyki. 43-latek usłyszał 15 zarzutów

Mefedron i narzędzie do włamań

- 43-latek poprzez wyłamywanie drzwi dokonał trzech włamań do aptek na terenie dzielnicy za co usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Kolejne trzy zarzuty mężczyzna usłyszał za usiłowanie włamania do dwóch aptek na Ochocie i jednej we Włochach. Łączna wartość strat, jaką 43-latek wyrządził na terenie obu dzielnic, wynosi ponad 22 000 złotych. Siódmy zarzut dotyczył posiadania narkotyków - wyliczył Karol Cebula.