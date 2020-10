Policja: sutener zarabiał nawet 90 tysięcy złotych miesięcznie, w sypialniach były kamery

Mokotowscy policjanci zatrzymali 50-latka, który - według nich - zajmował się sutenerstwem. - Mężczyzna werbował kobiety, które nakłaniał do nierządu za pieniądze. Wynajmował dwa mieszkania, organizował spotkania, za które klienci płacili niemałe kwoty – mówi rzecznik mokotowskiej policji.

- Jak ustalili policjanci operacyjni, mężczyzna mógł prowadzić działalność sutenerską od co najmniej pięciu lat. Do tego celu stworzył sobie skrupulatne zaplecze logistyczne – mówi Robert Koniuszy, rzecznik mokotowskiej komendy. I podaje szczegóły.

W sypialniach kamery

- Nie wzbudzały one żadnych podejrzeń, a mężczyzna mógł dokładnie wyliczyć, ilu było klientów i jakie zyski przyniosły mu wynajęte panie – twierdzi Robert Koniuszy.

I zaznacza, że podejrzany na portalach erotycznych, pod różnymi imionami założył kilka kont z ogłoszeniami. Tam werbował kobiety do płatnych usług erotycznych oraz klientów. Dziennie miał umawiać kilka spotkań. Z zatrudnionymi paniami, jak twierdzi policja, dzielił się zyskami po 50 procent.

Kalendarz z notatkami

Mężczyzna został zatrzymany w garażu podziemnym, gdy zszedł do swojego auta. - Policjanci znaleźli przy nim pistolet Walther na gumowe kule, który do złudzenia przypominał prawdziwą broń palną. Wspólnie z mężczyzną poszli do jego mieszkania, w którym, w trakcie przeszukania, zabezpieczyli kalendarze z notatkami, ponad 20 tysięcy złotych w gotówce, kamerki, kilka telefonów komórkowych, dwa laptopy za pośrednictwem, których był zalogowany na erotycznych portalach randkowych – wylicza policjant.