Policja: uwodziła mężczyzn, odurzała środkami nasennymi i pozbawiała kosztowności

Do ośmiu lat więzienia grozi 40-latce zatrzymanej przez wilanowskich kryminalnych w związku z kradzieżami. Zdaniem policji kobieta uwodziła mężczyzn poznawanych na portalach randkowych, a następnie odurzała ich środkami nasennymi i pozbawiała kosztowności. To jednak nie wszystko - śledczy twierdzą, że podawała narkotyki 15-letniemu synowi, by ograniczyć jego świadomość, gdy zapraszała do mieszkania swoje ofiary.