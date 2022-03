Zatrzymano mężczyznę, który potrącił policjantkę. Ukrywał się w pustostanie

Do potrącenia doszło we wtorek około godziny 11, kiedy policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego podjęli interwencję wobec mężczyzny, który dopuścił się wykroczenia, wjeżdżając pod zakaz na terenie Dworca Centralnego. To teren, który w ostatnim okresie znajduje się pod szczególnym nadzorem policji.