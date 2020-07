"Wyciągnięta z mieszkania bez butów". Zarzuty dla aktywistki LGBT za uszkodzenie antyaborcyjnej furgonetki 

Do zatrzymania aktywistki doszło we wtorek przed południem. Jak podała "Gazeta Stołeczna", do mieszkania Małgorzaty na Ursynowie zapukali policjanci w cywilnych ubraniach i zabrali ją skutą kajdankami do nieoznakowanego radiowozu. Osobie, która była tego świadkiem, nie przekazali, dokąd zawożą zatrzymaną. "Stołeczna" dotarła też do nagrania z zatrzymania, na którym - jak opisała - słychać rozmowę aktywistki z policjantami. Funkcjonariusze mówili, że działają na zlecenie prokuratury.