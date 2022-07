Policja: włamał się do jubilera, straty na 110 tysięcy. Wcześniej kradł "wszystko, co można szybko sprzedać"

Śródmiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzany o włamania do lokali handlowych i usługowych, w tym do zakładu jubilerskiego, z którego ukradł biżuterię o wartości ponad 110 tysięcy złotych. W samochodzie 37-latka funkcjonariusze znaleźli narzędzia, służące do popełniania przestępstw.

Zaczęło się od włamania do salonu jubilerskiego przy Mokotowskiej, do którego doszło na początku czerwca tego roku. Skradziono biżuterię o wartości ponad 110 tysięcy złotych. - Kiedy właściciel sklepu złożył stosowne zawiadomienie, wyjaśnieniem tego, co się stało i zatrzymaniem sprawcy bądź sprawców, zajęli się policjanci ze Śródmieścia. W kilka tygodni ustalili, kim jest sprawca i zatrzymali 37-latka - chwali Robert Szumiata, oficer prasowy policji w Śródmieściu.

W samochodzie znaleźli narzędzia

W samochodzie należącym do mężczyzny policjanci znaleźli nożyce do cięcia szkła, klucz typu "żabka", siekierę, łapkę do wyciągania gwoździ, nóż tapicerski. - Wiadomo już, że te narzędzia i przedmioty służyły 37-latkowi do pokonywania zabezpieczeń lokali, do których się włamywał - opisuje policjant.

Policjanci zatrzymali 37-latka KSP

Poza kradzieżą z włamaniem do sklepu jubilerskiego, funkcjonariusze udowodnili mężczyźnie pięć podobnych przestępstw, których miał dopuścić się w maju i czerwcu tego roku. - Jego łupem padł sprzęt elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, sprzęt AGD i RTV oraz wszystko to, co można było szybko i dobrze sprzedać. Wartość skradzionego mienia oszacowana została przez pokrzywdzonych na ponad 60 tysięcy złotych - wylicza oficer prasowy.

37-latek odpowie także za posiadanie narkotyków. Policjanci znaleźli przy nim mefedron i amfetaminę. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Autor:kz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl