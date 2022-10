Krzyknął przez megafon, ruszyli na niego policjanci. "Tak wygląda służba na usługach jednego polityka"

Funkcjonariusze policji użyli siły wobec demonstrantów, którzy chcieli okazać swoje niezadowolenie z rządów Prawa i Sprawiedliwości przy okazji miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Na nagraniu zarejestrowanym przez członków grupy "Tu Obywatele!" widać, że mundurowi obezwładnili demonstrantów, którzy używali megafonu. - To kolejny raz, kiedy policja robi wszystko, byleby do Jarosława Kaczyńskiego nie dotarły głosy niezadowolonych obywateli - mówi Rafał Łuczkiewicz, autor nagrania.

W poniedziałek rano politycy Prawa i Sprawiedliwości przeszli przed pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a następnie przed pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, żeby uczcić 150. miesięcznicę tragedii. Jak co miesiąc, w pobliżu pojawili się też ludzie demonstrujący niezadowolenie ze sposobu sprawowania władzy przez partię rządzącą. Na filmie, który trafił do sieci, widać grupę demonstrantów w towarzystwie kilkunastu policjantów. Uczestnicy zgromadzenia trzymali się za ręce, tworząc łańcuch okalający ich kolegę - mężczyznę z megafonem. Na nagraniu można zobaczyć, że policja rusza do akcji, kiedy włącza on urządzenie:

"Jarek!…" - zdążył krzyknąć mężczyzna, zanim siły użył wobec niego jeden z funcjonariuszy. Na nagraniu widać, że policjant jedną ręką próbuje wytrącić megafon, a drugą - prawą - łapie za twarz demonstrującego. Rozpoczyna się zamieszanie, w którym uczestniczy kilkunastu mundurowych. Na udostępnionym przez grupę "My Obywatele!" nagraniu widać, że wytrącony megafon trafia w pewnym momencie do innego demonstranta. Wtedy to na nim skupia się uwaga funkcjonariuszy: policjanci wytrącają mu urządzenie i kładą go na ziemi. Potem jeden z policjantów łapie go za szyję.