Zginął pierścionek z brylantami. "Ukradła go w jednym lombardzie, zastawiła w drugim"

Do wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu wpłynęło zgłoszenie o kradzieży pierścionka z lombardu, wraz z zastrzeżeniem, że możliwe jest szybkie ustalenie sprawcy. Policjanci ruszyli do pracy, wytypowali podejrzewaną - 29-latkę, która w przeszłości dokonywała już kradzieży biżuterii. Policjanci zatrzymali kobietę.