Policja: ukradł klocki i damskie spodnie, ochroniarzom groził paralizatorem

- Klient jednego z dyskontów przy Modlińskiej dokonał kradzieży asortymentu, przeskoczył bramkę przy kasie, a następnie wybiegł ze sklepu. W pościg za nim ruszyli pracownicy ochrony, którzy dogonili go na terenie pobliskiej stacji paliw - poinformowała Paulina Onyszko, oficer prasowa białołęckiej policji. - Tam próbowali odebrać mężczyźnie skradzione mienie. Wtedy 27-latek wymierzył do nich z paralizatora. Jednak nie udało mu się go użyć. Po chwili został obezwładniony - dodała.

Klocki i damskie spodnie

Zarzut: kradzież rozbójnicza

Mieszkańcowi Otwocka przedstawiono zarzut dotyczący usiłowania dokonania kradzieży rozbójniczej, za co może mu grozić kara do 10 lat więzienia. - Prokurator zastosował wobec 27-latka policyjny dozór zobowiązując go do stawiennictwa trzy razy w tygodniu w jednostce policji w miejscu jego zamieszkania - podsumowała Paulina Onyszko.