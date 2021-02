Wziął z półki batony, bombonierki, szarpał się z ochroniarzem, który "nie dał za wygraną"

Ochroniarz zatrzymał 34-latka, który miał ukraść ze sklepu słodycze. Mężczyzna wezwał policyjny patrol. Łasuch został zatrzymany, sąd aresztował go na trzy miesiące, bo - jak się okazało - miał na koncie znacznie więcej niż wyniesienie bombonierki.

- Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 17. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do sklepu wszedł 34-letni mężczyzna, który był zainteresowany słodyczami, były to batony i bombonierki - mówi Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.