Ugryziony ochroniarz i ukradziony alkohol. Policja: 46-latek próbował uciec

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Warszawa IV nadkom. Marta Sulowska przekazała, że do zdarzenia doszło kilka dni temu na warszawskiej Woli. - Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że pracownik ochrony w pościgu ujął złodzieja - podkreśliła policjantka.

Według ustaleń śledczych, 46-latek zatrzymany przez ochroniarza wszedł wcześniej do sklepu i z półki sklepowej zabrał alkohol, a następnie chciał wyjść nie płacąc za towar. - Zareagował na to pracownik ochrony, który wybiegł za mężczyzną. 46-latek ugryzł go w rękę, aby utrzymać się w posiadaniu butelki alkoholu i próbował uciec - wyjaśniła nadkomisarz.