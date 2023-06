"Wiele osób beztrosko wchodzi na piaszczyste ławice i wyspy". Policja patroluje okolice rezerwatu

Jak informuje w komunikacie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, pomimo oznakowania wejść do rezerwatu Wyspy Zawadowskie wciąż "wiele osób mija tabliczki z zakazami i beztrosko wchodzi na piaszczyste ławice i wyspy tego obszaru".

Patrole policji

W tym roku w rezerwacie rozpoczęły się regularne patrole policji z komisariatów w Wawrze i Józefowie. "Wzmacniamy patrole w tym rejonie. Osoby nie stosujące się do znaków obowiązujących w rezerwacie muszą liczyć się z konsekwencjami. Może to być wykroczenie karane naganą lub dwustuzłotowym mandatem" - zaznacza w komunikacie Komendant Komisariatu Warszawa Wawer Rafał Manowski.

"Cały czas kładziemy nacisk na edukację. Podejmujemy różne działania, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Niestety troska o nasze wspólne dziedzictwo, jakim jest przyroda, nie dla każdego jest wystarczającą motywacją. Dlatego obecność patroli policji, a tym samym możliwość egzekwowania przepisów prawa jest tak ważna" - podkreśla Aneta Adamska, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

RDOŚ przypomina, że czerwona tablica z nazwą rezerwatu oznacza, że przed wejściem na ten teren chroniony należy sprawdzić czy został on udostępniony. Najłatwiej zrobić to pobierając aplikację "Mazowieckie rezerwaty przyrody". To narzędzie pomaga zlokalizować szlaki i miejsca udostępnione w rezerwatach. Poinformuje nas, gdy znajdziemy się w miejscu nieudostępnionym. Jest także źródłem informacji o przyrodzie.