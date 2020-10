Policja o środowych protestach: jedna osoba zatrzymana, trzy nieletnie doprowadzone do komendy

Protestujący najpierw zebrali się przed siedzibą Ordo Iuris przy Zielnej, a później ruszyli ulicami centrum . Ok. 14.30 dotarli przed Sejm. Dwie godziny później przy wejściu od strony Górnośląskiej doszło do przepychanki z policją. Wieczorem uczestnicy manifestacji przeszli przed siedzibę partii rządzącej na Nowogrodzkiej i Sejm.

Jedna osoba zatrzymana

Jak relacjonował reporter TVN24, około godziny 16.30 do przepychanek z policją doszło przy wejściu i wjeździe do Kancelarii Sejmu od strony Górnośląskiej. To podwórko, przez które można przedostać się do garaży sejmowych. Około 20-osobowa grupa została zatrzymana przez straż sejmową i policję w tej okolicy.