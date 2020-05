Siedem osób zatrzymanych po "strajku przedsiębiorców". Paweł Tanajno nadal w policyjnym areszcie

Policja podsumowała swoje działania podczas sobotniego "strajku przedsiębiorców". Bilans to siedem osób zatrzymanych, siedem mandatów, ponad 80 wniosków do sądu o ukaranie i 180 notatek, które trafią do inspekcji sanitarnej z wnioskiem o nałożenie kar administracyjnych. To jednak nie wszystko. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji zapowiada postępowania związane z obrażaniem i zniewagą funkcjonariuszy w sieci.

Podczas konferencji prasowej podsumowującej przebieg sobotnich wydarzeń rzecznik KSP Sylwester Marczak poinformował, że najpoważniejsze sytuacje dotyczą naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Jedną z zatrzymanych w związku z tym osób był inicjator protestu, kandydat w wyborach prezydenckich 10 maja Paweł Tanajno. Wcześniej w rozmowie z PAP Marczak sprecyzował, że miał on dopuścić się tego w dwóch różnych miejscach. Jak poinformował, naruszenie nietykalności polegało między innymi na szarpaniu i popychaniu policjantów.

Poza nim, za znieważenie policjanta, zatrzymano jeszcze jedną osobę. - Dwie kolejne to osoby, które były poszukiwane. Kolejne to osoby, które odmawiały podawania swoich danych. To automatycznie wydłuża czynności. W takich przypadkach działanie wygląda w bardzo prosty sposób. Osoba ma obowiązek podania swoich danych, my je musimy zweryfikować. Jeśli odmawia, to w takiej sytuacji zostaje zatrzymana i doprowadzona do najbliższej jednostki. Dalsze czynności mają na celu ustalenie tożsamości osoby - wyjaśnił Marczak. Dodał też, że po uzyskaniu danych osobowych zatrzymane osoby zostały zwolnione.

Wobec lidera sobotniego protestu policja prowadzi czynności w trybie przyspieszonym. - Obecnie przebywa on w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Mamy 48 godzin od zatrzymania na wykonanie z nim czynności i przekazanie materiałów do sądu. Zgodnie z przepisami o zatrzymaniu została poinformowana prokuratura, poinformowano także adwokata na żądanie - poinformował Marczak. Jak dodał, Paweł Tanajno złożył zażalenie na zatrzymanie.

Mandaty, wnioski do sądu i sanepidu

Policjanci nałożyli też siedem mandatów i skierowali do sądu ponad 80 wniosków o ukaranie. - Mandaty były nakładane w związku ze spożywaniem alkoholu i za przepisy związane z obostrzeniami, czyli zachowywanie odległości między innymi. To jest też 180 notatek skierowanych do sanepidu związanych z naruszeniem obostrzeń - dodał Marczak.

- Nie są to końcowe liczby, bo również przyjęte mamy pierwsze zawiadomienia dotyczące hejtowania, znieważania i poniżania policjantów w sieci. Mówimy tutaj o trzech przypadkach. Wiem też, że kolejne materiały są już przesyłane do właściwej komendy, gdzie stwierdzono sytuację, gdy policjanci są wyzywani i obrażani - powiedział rzecznik KSP. - Z wieloma osobami, odważnymi internautami, spotkamy się jeszcze na salach sądowych - zapowiedział.

Próbowali przejść przed Pałac Prezydencki

Sobotnia demonstracja rozpoczęła się po południu na placu Defilad w Warszawie, gdzie uczestnicy protestu gromadzili się z biało-czerwonymi flagami i transparentami z logo strajku.

Na apel inicjatora protestu Pawła Tanajno ułożyli na schodach prowadzących do Pałacu Kultury krzyż ze zniczy i kwiatów. Tanajno wyjaśniał, że ma być to krzyż symbolizujący ciężary, jakie nałożył na przedsiębiorców rząd, ograniczając możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie uczestniczący w proteście udali się pieszo chodnikami w kierunku Pałacu Prezydenckiego, a dalej - pod Sejm. W związku z ignorowaniem przez demonstrantów komunikatów policji z informacją, że w związku ze stanem epidemii grupowanie się jest zabronione, funkcjonariusze m.in. legitymowali i zatrzymywali uczestników protestu.

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP