Jedna osoba zatrzymana, 55 wniosków o ukaranie do sądu po poniedziałkowym proteście

Poniedziałek był kolejnym dniem protestów w Warszawie - na ulice wyszli oburzeni na decyzję Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską. Do interwencji policji doszło, kiedy grupa protestujących zablokowała aleję Szucha siadając na jezdni, a także gdy uczestnicy manifestacji próbowali dojść w okolice Sejmu.

- W trakcie protestu jedna osoba została zatrzymana za znieważenie policjanta. Funkcjonariusze nałożyli też siedem mandatów za łamanie obostrzeń i tamowanie ruchu, sporządzili 55 wniosków o ukaranie do sądu i 55 notatek do sanepidu - podsumował wtorek rano rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.

Policja: użyto siły fizycznej, przeniesiono osoby na pobocze i chodnik

"Nie godzimy się na to, by Minister Edukacji reprezentował te środowiska, których przedstawiciele odpowiedzialni są za liczne pobicia i ataki w ostatnich dniach. Koniec przemocy! Cała Polska antyfaszystowska, ministrów to również dotyczy" - napisał na swoim facebookowym profilu Strajk Kobiet. Organizatorki dodały, że solidaryzują się z rodzicami strajkujących dzieci, bo "w solidarności siła".