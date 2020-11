Policja podsumowała poniedziałkowy protest: pięć osób zatrzymanych, 79 wniosków do sądu

Pięć osób zostało zatrzymanych na proteście: dwie do naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, jedna do uszkodzenia radiowozu i dwie do odmowy podania danych - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

W poniedziałek po południu przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbył się protest pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja!". Protestujący domagali się między innymi dymisji szefa resortu Przemysława Czarnka. Kilka osób przykuło się do kraty, a jedna z kobiet przykleiła do niej dłoń. Pomocy udzielili jej ratownicy medyczni. Potem manifestujący przenieśli się przed komendę przy Wilczej, gdzie odbyła się się demonstracja solidarnościowa z zatrzymanymi, którzy trafili na komendę po proteście pod MEN.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak podsumował we wtorek poniedziałkowy protest. - Pięć osób zostało zatrzymanych: dwie do naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, jedna do uszkodzenia radiowozu i dwie do odmowy podania danych, czyli za wykroczenie - poinformował.

Wśród zatrzymanych była dziennikarka agencji RATS Agata Grzybowska. Jak podał rzecznik komendanta głównego policji, usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

"Tak zapalczywie usiłował wyrwać kratę w policyjnym radiowozie, że doznał urazu ręki"

- Oprócz tego skierowaliśmy 79 wniosków do sądu o ukaranie i 70 notatek do sanepidu. 25 osób zostało ukaranych mandatami, a w sumie 109 wylegitymowanych - podał Marczak.

Oprócz tego, że w czasie protestu przed ministerstwem kilka osób przykuło się do kraty, a jedna z nich przykleiła do niej dłoń, w poniedziałek doszło też do innego incydentu. - Policjanci wezwali karetkę pogotowia do jednej z osób, która tak zapalczywie usiłowała wyrwać kratę zabezpieczającą szybę w policyjnym radiowozie, że doznała urazu ręki. Trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy - wyjaśnił Marczak i zaznaczył, że lekarz nie miał przeciwskazań, aby odbyć z nią dalsze czynności na komendzie.

Organizatorzy protestu informowali z kolei, że ta osoba została potrącona przez radiowóz. Z komisariatu miała wyjść jako ostatnia około godziny 23. Wtedy też demonstranci rozeszli się sprzed komisariatu przy Wilczej.

Z koeli poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że osoba ta została poraniona w rękę, a dodatkowa "jej status zmieniono, czyli ma być tylko świadkiem".

Autor:mp/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP