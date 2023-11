"Wyborcza" o awansach dla policjantów za pilnowanie domu Kaczyńskiego i ochronę miesięcznic smoleńskich

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak podczas uroczystości mówił: - Dla mnie to wielki zaszczyt, że mogłem wręczyć Wam te odznaczenia i medale. Jestem przekonany, że to również zaszczyt dla Was. To wyróżnienia za Wasza nienaganną służbę, za poświęcony czas. Cieszę się, że tę uroczystość można było zorganizować w przeddzień Święta Niepodległości, która to, jak dziś wszyscy widzimy, jest ogromnie krucha. (…).