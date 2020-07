Sprawdzili 253 kierowców. Wszystkie wyniki negatywne

Jak poinformował Mariusz Mrozek, od czwartku, od godziny 7 rano do piątku, do godziny 7 rano, policjanci skontrolowali łącznie 253 autobusy. - Kontrole pod kątem środków odurzających działających podobnie do alkoholu, czyli narkotyków przeprowadziliśmy u 83 kierowców - tłumaczył policjant, dodając że u kolejnych 170 kierowców została sprawdzona trzeźwość.

- Wszystkie wyniki były negatywne. To bardzo dobra wiadomość. Tak jak już informowaliśmy pokazuje ona na odpowiedzialne podejście tych kierowców do swoich obowiązków - powiedział.

Kontrole trwają

- Trzeba mieć również na uwadze to, o czym informowaliśmy we wtorek. Badanie testerem to informacja wstępna, którą należy zweryfikować przez badanie próbki krwi i moczu. Dlatego w przypadku, gdy tester da odpowiedź wskazującą na możliwą obecność substancji odurzającej w organizmie danej osoby, zostaje ona przez policjantów przewieziona do szpitala na pobranie próbek do badań toksykologicznych - przypomniał policjant.