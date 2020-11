Kary po piątkowych protestach. "Liczby zgonów, zachorowań obligują nas do zdecydowanego działania"

Policjanci wylegitymowali 370 uczestników piątkowych zgromadzeń na ulicach Warszawy. W blisko 170 przypadkach kierowane będą wnioski o ukaranie do sądu. W ponad 30 nałożono mandaty. Dwie osoby zatrzymano – poinformował w sobotę rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak.

- Liczby zgonów, zachorowań, osób zarażonych obligują nas do zdecydowanego działania. Wczorajsze zabezpieczenia były tego przykładem – przekazał Sylwester Marczak. Przypomniał, że w piątek odbyło się kilka zgromadzeń na ulicach Warszawy. Zaznaczył, że były one niezgodne z obowiązującymi obostrzeniami ze względu na liczbę ich uczestników. - Tylko w ich trakcie policjanci wylegitymowali 370 osób. W blisko 170 przypadkach kierowane będą wnioski o ukaranie do sądu. W ponad 30 nałożono mandaty karne. Mówimy między innymi o łamaniu obostrzeń, ale również o wykroczeniach w ruchu drogowym czy o wykroczeniach porządkowych, na przykład spożywania alkoholu w miejscach publicznych – powiedział.