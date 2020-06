Zatrzymany za "oszustwo na US Army". Kobiety oddawały mu pieniądze

Co najmniej sześć kobiet padło - zdaniem policji - ofiarą mężczyzny podającego się na portalach randkowych za żołnierza amerykańskiej armii. W ciągu roku miał od nich wyłudzić 230 tysięcy złotych. Decyzją sądu spędzi on najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Śledztwo policjantów z wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Stołecznej doprowadziło do zatrzymania kolejnego mężczyzny, który - korzystając z portali randkowych - oszukiwał kobiety, nakłaniając je do przekazania mu znacznych kwot pieniędzy.

Paczki ze złotem i dolarami

Z ustaleń policji wynika, że zatrzymany przekonywał ofiary, że potrzebuje środków do opłacenia cła za wysłaną do Polski, wartościową przesyłkę, w której znajdować się miały ukryte dolary oraz złoto. - W jednym z przypadków mężczyzna dopuścił się również szantażu, grożąc jednej z oszukanych kobiet ujawnieniem treści ich intymnej korespondencji w miejscu jej pracy, w przypadku nie otrzymania kolejnych środków. W kolejnym przypadku pokrzywdzona kobieta podała swój adres i otrzymała kartę bankomatową do konta w nigeryjskim banku, na którym znajdować się miały pieniądze w wysokości 600 tysięcy dolarów. Po wpłaceniu żądanej kwoty miała otrzymać pin do karty, jednak do tego nie doszło - opisuje Piotr Świstak z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

I dodaje, że w ten sposób mężczyzna oszukał co najmniej sześć kobiet na kwotę 230 tysięcy złotych. W trakcie przeszukania mieszkania oraz pojazdu, stołeczni policjanci zabezpieczyli gotówkę w obcej walucie, fałszywy paszport, którym posługiwał się zatrzymany, do zakładania rachunków bankowych.

Oszukanych mogło być więcej

- Zabezpieczono również dokumentację bankową oraz nośniki danych. Wynikało z nich, że oszukanych kobiet mogło być znacznie więcej. Ponadto dzięki bezzwłocznie podjętym przez funkcjonariuszy stołecznego wydziału do walki z cyberprzestępczością czynności na rachunkach bankowych należących do zatrzymanego prokuratura zablokowała pieniądze - przekazał Świstak.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są dalsze zatrzymania. Śledczy weryfikują zebrany materiał dowodowy, pod kątem ustalenia innych pokrzywdzonych kobiet. Zatrzymany usłyszał kilka zarzutów dotyczących oszustwa. Na wniosek policji, trafił na trzy miesiące do aresztu tymczasowego.

To kolejne w ostatnim czasie zatrzymanie związane z podobnym oszustwem. Pod koniec maja policjanci zatrzymali we Wrocławiu dwóch mężczyzn, którzy działali w podobny sposób. Oprócz udawania amerykańskich żołnierzy, wprowadzali też kobiety w błąd przedstawiając się jako lekarze z Syrii lub pracownicy platformy wiertniczej. - Przestrzegamy przed zbytnią łatwowiernością, w szczególności w stosunku do osób poznanych przez internet - apelują policjanci.

