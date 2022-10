Jeden uczył drugiego, jak kradnie się katalizatory. Wpadli na gorącym uczynku

czytaj dalej

Kierowcy PKS Radom dostali już wypowiedzenia – kierowane przez nich autobusy będą kursować do końca października. Nie wiadomo, co dalej z dojazdem dzieci do szkół i dorosłych do pracy. Organizacja lokalnego transportu to problem nie tylko dla gmin z południa województwa mazowieckiego. Łukasz Wieczorek sprawdził, jak w praktyce wygląda zapowiadana przez PiS reaktywacja lokalnych połączeń. Materiał magazynu "Polska i Świat".