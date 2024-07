Żona uciekła przez okno

Policjanci odkryli, że wybuchowi pożaru mógł ktoś pomóc. Kilka minut przed pojawieniem się ognia do bloku wszedł 33-letni mężczyzna. "Dobijał się do drzwi mieszkania swojej żony. Groził jej pozbawieniem życia, po czym podpalił wejście do mieszkania. Kobieta uciekła przez okno do sąsiedniego lokalu, gdzie otrzymała pomoc" - opisał w komunikacie sierż. szt. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.