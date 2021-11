Matka zgłosiła zaginięcie dziecka. Dziewczynka była w galerii, z opiekunką zatrzymaną za kradzież sklepową

czytaj dalej

Pracowity poniedziałek Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Warszawie i okolicach śmigłowiec ratunkowy był trzykrotnie dysponowany do osób potrzebujących pomocy. Jak dowiedział się nasz reporter, co najmniej w jednym z przypadków brakowało naziemnych karetek pogotowia. Po południu na pokładzie zabrano do szpitala rowerzystkę, potrąconą przez samochód osobowy pod Legionowem.