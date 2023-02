Policja chwali się nowym radiowozem... zdjęciem zrobionym na zakazie parkowania

35 nowych samochodów o napędzie hybrydowym stołeczny Wydział Ruchu Drogowego dostał na początku roku. Mają być bardziej ekologiczne i ekonomiczne. Mają też nowe malowanie - do szarego i niebieskiego doszedł odblaskowy żółty. Stołeczna drogówka z nowego sprzętu jest najwyraźniej zadowolona, bo 2 lutego zmieniła zdjęcie w tle na swoim facebookowym profilu - prezentuje się na nim dumny profil hybrydowego suzuki.

Pojazd w miejscu, w którym parkować nie wolno

Rzeczywiście, radiowóz został sfotografowany w malowniczym miejscu - na łuku wiaduktu Markiewicza. Na tym odcinku ulicy Karowej obowiązuje zakaz zatrzymywania, w dodatku opatrzony informacją o możliwości odholowania pojazdu. Radiowóz nie ma włączonych sygnałów, nic więc nie wskazuje na to, by jego kierowca miał do takiego parkowania powód inny, niż "estetyczny".