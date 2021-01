"Bili po twarzy, kopali po brzuchu i grozili śmiercią. Po wszystkim okazało się, że pomylili człowieka"

Policja: brutalne pobicie

Jak opisuje Koniuszy, nastolatkowie "bili go pięściami po twarzy i całym ciele, kopali go po brzuchu, wyzywając, poniżając i grożąc, że go zabiją".

- Kiedy doprowadzili go do stanu bezbronności, przeszukali go, kradnąc mu metalową pałkę teleskopową, chusteczki, gumy do żucia oraz zapalniczkę i zostawili go - dodaje.