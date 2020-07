Śmiertelny wypadek na hulajnodze: zmarła była pod wpływem narkotyków

O wypadku informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w środę . Doszło do niego 30 czerwca na ulicy Mokotowskiej. Młodzi ludzie jechali we dwoje hulajnogą elektryczną. Kamery zarejestrowały, że 23-latka stała z przodu. 27-letni mężczyzna stał za nią i trzymał kierownicę. Chwilę później hulajnoga z niewiadomych przyczyn przewróciła się i oboje upadli. Mężczyźnie nic się nie stało, ale kobieta uderzyła głową o jezdnie. W wyniku poniesionych obrażeń zmarła w szpitalu 10 dni po wypadku.

Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Coraz więcej wypadków

Szumiata stwierdził w rozmowie z reporterką TVN24, że do wypadków z udziałem hulajnóg dochodzi na stołecznych ulicach często. - Są to zazwyczaj wypadki drobne, gdzie ktoś kto upadł, doznał delikatnych obrażeń - obtarć, zasinień, ewentualnie złamań czy zwichnięć. Natomiast pierwszy raz na terenie Warszawy, a być może na terenie Polski doszło do śmiertelnego wypadku z osobą, która jechała hulajnogą - powiedział policjant.