Pole Mokotowskie wreszcie otwarte dla mieszkańców. Remont parku trwał dwa lata

Miejsca do wypoczynku, przestrzeń do spacerowania

Strefa z przeszkodami, ścieżka dla biegaczy

W odnowionym parku powstały przestrzenie do uprawiania sportu. W śródmiejskiej części, na tyłach Politechniki Warszawskiej, powstała strefa z przeszkodami do ewolucji dla rolkarzy. W parku pojawiła się też nowa siłownia plenerowa, stojaki na rowery, chwiejna równoważnia czy naturalne elementy do rekreacji, np. pniaki do wspinaczki.