Miejski pokój wśród drzew. Uczy, bawi i wycisza

Pokój to drewniany pawilon na skarpie, między ruchliwą Towarową a murem Muzeum Powstania Warszawskiego. Zielona oaza w środku biurowej Woli, odpoczynek w drzew. Program jest długi i bogaty, a jego pierwszą pozycją jest koncert orkiestry Rebel Babel Ensemble założonej przez Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. Odbędzie się w sobotę o 21.30.

Pokój na lato - idea zawiera się w nazwie

- Ta gra słów jest przez nas użyta całkiem świadomie. Z jednej strony cofamy się do czasów, kiedy powstańcy byli młodzi, kiedy jeździło się w otwockie lasy i wynajmowało pokoje w drewnianych pensjonatach. Ale z drugiej strony jest to chwila spokoju i wytchnienia, którą zawsze przynosi lato. W tym sensie jest to przestrzeń, w której poszukuje się wytchnienia od miejskiego życia - tłumaczył Gawin.