Pokazy filmów, wystawa, aplikacja oraz komiks. Warszawa uczci pamięć Władysława Bartoszewskiego

Rada Warszawy ustanowiła rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. W sobotę 19 lutego przypada setna rocznica jego urodzin, a 24 kwietnia siódma rocznica śmierci. Jak zapowiadają przedstawiciele stołecznego ratusza, do listopada będzie realizowany program upamiętniający profesora.

W piątek w Domu Spotkań z Historią zaprezentowano program obchodów związanych z rokiem Władysława Bartoszewskiego: pisarza, historyka, więźnia KL Auschwitz, pracownika BIP KG AK, działacza Rady Pomocy Żydom "Żegota", a także uczestnika Powstania Warszawskiego, po wojnie więzionego przez władze komunistyczne. W III Rzeczypospolitej Polskiej był ministrem spraw zagranicznych, orędownikiem dialogu polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego.

- Władysław Bartoszewski jest ojcem naszej przyzwoitości. To jest główny wątek i główna osnowa wokół której wszyscy chcemy snuć opowieść o Władysławie Bartoszewskim, ale też, co moim zdaniem jest ważniejsze, przekazywać wiedzę o jego życiu, działalności w różnych aspektach: społecznym, politycznym, dyplomatycznym. To jest historia, którą musimy przekazywać i sami o niej mówić jako wyraz wdzięczności i pamięci - mówiła podczas prezentacji programu, wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

- Chodzi nam o to, by w tym rocznicowym momencie zainicjować coś więcej. Zależy nam, by pamięć o życiu Bartoszewskiego, które było niezwykłe i w ścisły sposób, często dramatyczny, związane z historią naszego kraju, rozpoczęło także wiele projektów edukacyjnych. Wiele słów, wypowiedzi profesora, które są drogowskazem dla nas musimy tez przypominać młodym, którzy idą za nami – zaznaczyła Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy.

Rok Władysława Bartoszewskiego - program wydarzeń

Organizatorem programu wydarzeń związanych z rokiem profesora Bartoszewskiego jest Dom Spotkań z Historią. Już w sobotę o godzinie 16 odbędzie się pokaz filmu "Bartoszewski. Droga" w reżyserii Artura Więcka, a o 17.30 zostanie wyświetlony film "Budowniczy mostów" w reżyserii Zofii Kunert. Filmowe pokazy zaplanowano również w niedzielę. O 12 film Jerzego Ridana "Bartoszewski" a o 13 pokaz filmu "Opowieść o Żegocie" wspomnianej wcześniej Zofii Kunert.

Z kolei strona społeczna obchodów zaprasza w sobotę o godz. 13 na wiec na Skwerze Władysława Bartoszewskiego. - Przyzwoitość jest potrzebna do prawa, do polityki, dlatego także organizujemy kilka debat, także międzynarodowych z różnymi środowiskami. A jutro będą wiersze, piosenki, będziemy przypominać wartości, które były dla profesora niego najważniejsze. Na skwerze budujemy pomnik Bartoszewskiego, nietypowy, bo będzie pokazywał go jako młodego człowieka zaangażowanego w walkę podziemną – powiedział Mariusz Malinowski, prezes Stowarzyszenia Skwer Władysława Bartoszewskiego.

Postument przedstawia młodego Bartoszewskiego z rowerem. Jak mówi Malinowski, autorem pomnika będzie rzeźbiarz Jacek Kiciński, który stworzył już pomnik profesora w Sopocie i pracuje nad monumentem w Białymstoku. Podczas sobotniego wiecu będzie można zapoznać się z częścią projektu warszawskiego pomnika. Mariusz Malinowski zapowiedział również, że w przyszłości powstanie również mural upamiętniający Bartoszewskiego. - Mural chcemy zrobić z polsko-niemieckimi towarzystwami w Berlinie. Chodzi nam o to, aby w Warszawie był taki sam mural jak w Berlinie. Będą się różniły przęsłami mostu. Mural będzie przestawiać postać Bartoszewskiego. W Warszawie będzie jedno przęsło mostu, a w Berlinie drugie. Dialog między Polakami a Niemcami był istotą działalności Bartoszewskiego przez całe życie - dodał Malinowski.

Sześć lat temu zmarł Władysław Bartoszewski. Wspomnienie TVN24

Aplikacja, wystawa, komiks i animacja

- Aby całościowo spojrzeć na tę nietuzinkową postać i opowiedzieć o działalności Władysława Bartoszewskiego zdecydowaliśmy się na różne formy i środki wyrazu – przygotowujemy wystawę, komiks, animację, aplikację mobilną oraz bogaty program edukacyjno-kulturalny – powiedział z kolei Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią.

24 kwietnia w rocznicę śmierci profesora zaplanowano premierę sekcji tematycznej w aplikacji "Wasza Warszawa". Dzięki spacerom i grom miejskim będzie można poznać stolicę oczami Władysława Bartoszewskiego, który był również varsavianistą.

Władysław Bartoszewski East News

Natomiast pod koniec kwietnia, DSH wspólnie ze Stowarzyszeniem Skwer Władysława Bartoszewskiego otworzy wystawę plenerową "Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość". Ekspozycja przedstawi biografię byłego ministra spraw zagranicznych, dyplomaty i historyka nie tyle w tradycyjnej formie chronologicznego życiorysu, lecz przede wszystkim zwracając uwagę na obszary działalności najważniejsze dla niego samego. Ponieważ Władysław Bartoszewski przez dziesięciolecia brał czynny udział w najważniejszych wydarzeniach minionych lat, wystawa stanowi jednocześnie opowieść o najnowszej historii Polski i Europy Środkowej.

Jesienią premierę będą miały zapowiadane przez dyrektora DSH komiks i krótkometrażowy film animowany poświęcone profesorowi. Ponadto przez cały rok Dom Spotkań z Historią będzie realizował też program wydarzeń edukacyjnych, który powstaje we współpracy z Elżbietą Moczarską, córką Kazimierza – pierwszego przełożonego Władysława Bartoszewskiego zaraz po wojnie. Szeroki program będzie się skupiał na dialogu, pojednaniu i wolności. W działania będzie zaangażowana warszawska młodzież z Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego.

Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl