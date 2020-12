Ratusz zorganizuje pokaz świateł w sylwestra. "Aby go zobaczyć, nie trzeba przychodzić przed Pałac Kultury"

Ze względu na epidemię COVID-19 miejska zabawa sylwestrowa została odwołana. Symbolicznie zastąpi ją pokaz świateł, który będzie widoczny na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki. Ratusz przekonuje, że nie trzeba będzie się ruszać z domów, by go zobaczyć. Apeluje też o przestrzeganie zakazu przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia.

"Również o to apelujemy"

- Wszyscy wiemy o tym, że są wytyczne administracji rządowej, które jasno wskazują na to, aby się nie przemieszczać i pozostać w domach. My również, jako miasto, o to apelujemy. Pokaz iluminacji świetlnej jest tak zorganizowany, że będzie go widać praktycznie z każdego okna, balkonu czy tarasu. Tak, aby nie było konieczności przychodzenia przed Pałac Kultury – zapewnia Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza. - Jest to pewien symbol powitania nowego roku, który w tym trudnym epidemicznym czasie, chcemy dać mieszkańcom Warszawy - dodaje.