Pogrzeb szczątków ofiary z getta. Pod budynkiem przeleżały 78 lat

- To jest bardzo ważne dla żydowskiej społeczności, tutaj w Warszawie, gdzie ten człowiek żył i był zabity. Dla wszystkich Żydów w Polsce i na świecie też jest to bardzo ważne. To ofiara wojny. Jeśli daliśmy radę pochować go po 78 latach - on leżał w ziemi, pod budynkiem - to jest niesamowite. Nie możemy zmienić historii, ale to jest znak, że zawsze powinno się szanować historię, pamiętać historię. I to dzisiaj zrobiliśmy – mówił Michael Schurdrich, naczelny rabin Polski.