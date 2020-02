Ostatnia droga Jerzego Gruzy. "Odszedł arcymistrz komedii"

"Człowiek, z którym każdy chciałby się zaprzyjaźnić"

List Jacka Bromskiego w trakcie uroczystości pogrzebowych odczytał też aktor i reżyser Andrzej Seweryn. - Niedawno omawialiśmy szczegóły premiery twojego ostatniego filmu. Nie mogę pożegnać cię osobiście, ale muszę to zrobić po 50 prawie latach przyjaźni - czytał słowa Bromskiego.

- Arbiter przekornego dowcipu i elegancji o wielkim poczuciu humoru, dusza towarzyskich spotkań, człowiek, z którym każdy chciałby się zaprzyjaźnić. To dzięki ludziom takim, jak ty, życie w przaśnym i zatęchłym PRL-u uzyskiwało swój wymiar absurdu. To poczucie pomagało żyć i zachować zdrowie psychiczne - czytał dalej Seweryn.

Andrzej Duda: "Odszedł arcymistrz komedii"

Z kolei w liście Andrzeja Dudy odczytanym przed mszą pogrzebową prezydent napisał, że "odszedł arcymistrz komedii, reżyser, scenarzysta, aktor. Przez całe swe twórcze życie dbał o to, by poprawiać nastrój Polakom, co zwłaszcza w czasach PRL-u nie było zadaniem łatwym" - podkreślił.