Ceremonię pogrzebową w kościele oo. Dominikanów w Warszawie rozpoczęto odczytaniem wiersza Brylla "Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają". We mszy uczestniczyła rodzina poety, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i środowisk artystycznych oraz czytelnicy twórczości Ernesta Brylla. Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Po mszy nastąpiło odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej.

- Bądźmy sobie bliscy. Nie wiem czy nie był to leitmotiv życia świętej pamięci Ernesta Brylla. Ten wiersz powstał w latach 80., później powracało jak echo pytanie: co się z nami stało? Pisał bowiem z doświadczenia bólu, porwanych relacji przyjaciół okresu Solidarności. Jakby prosił, bądźmy dla siebie bliscy - mówił podczas mszy ks. prof. Krzysztof Pawlina, nawiązując do odczytanego na początku ceremonii utworu. - Tak pisał dawniej, ale wracał do tego również w ostatnim czasie, patrząc na ojczyznę pytał 'co się z nami stało?... Bądźmy sobie bliscy. Twoje wiersze sprawiły, że istnieje grono przyjaciół, którzy cię kochają i będą o tobie pamiętać. Erneście, nie jesteś sam. To myśmy zostali sami. Na szczęście z twoją poezją".