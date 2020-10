Pogotowie warszawskie: mamy 30 procent więcej wezwań niż wiosną

Piotr Owczarski z Meditrans wskazał, że te problemy narastają - zespoły ratowników medycznych muszą czekać na przekazanie pacjenta po kilka godzin. A to - jak stwierdził - wynika z braku miejsc na oddziałach, na które pacjent powinien trafić już po udzieleniu mu pomocy na SOR. - Dochodzi do sytuacji, że ambulanse są wyłączone z pracy nawet na sześć-osiem godzin - powiedział.

Wyjaśnił, że w związku z pandemią karetki Meditrans zostały podzielone na dwie grupy: tzw. covidowe oraz nie-covidowe. - Covidowe służą do transportu chorych na COVID-19 i są odpowiedzialne za odbiór ze szpitala i przewiezienie pacjentów do lecznicy specjalistycznej, która zajmie się leczeniem COVID-19 - wyjaśnił. - Aby zminimalizować zagrożenie obsługuje je kierowca – ratownik - dodał.

Dezynfekcja karetki

Po transporcie takiego pacjenta, karetka musi przejść dezynfekcję w stacji technicznej pogotowia na Woronicza albo innej dużej stacji na terenie miasta. Jak twierdzi Owczarski, problemu z kolejkami nie ma. Warszawskie pogotowie dysponuje w sumie 20 urządzeniami służącymi do ozonowania i fumigacji karetek. - Sporadycznie zdarzają się sytuacje, gdy do bazy zjeżdżają na przykład trzy samochody jednocześnie i wtedy rzeczywiście, gdy jeden jest dezynfekowany, pozostałe muszą trochę poczekać. Ale to nie paraliżuje pracy pogotowia - powiedział Owczarski.

Proces dezynfekcji jednej karetki trwa około 30 minut. - Do obsługi urządzenia rozpylającego mgiełkę z preparatem dezynfekującym przeszkoleni są wszyscy pracownicy. Urządzenie wkłada się do wnętrza pojazdu i ustawia czas jego działania. W ten sposób karetka zostaje przygotowana do tego, aby dalej pełnić dyżur - powiedział. Jak stwierdził, ze względu na krótki czas trwania dezynfekcji, istnieje małe prawdopodobieństwo, że taki korek się utworzy. Dodał, że pogotowie póki co nie zamierza, zakupić dodatkowych urządzeń do dezynfekcji.