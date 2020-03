Podwyżki za odbiór śmieci. "Już ponad tysiąc gospodarstw zgłosiło się do programu dla najuboższych"

Do tej pory wpłynęło ponad tysiąc wniosków o pomoc osłonową w związku z podwyżką cen wywozu śmieci - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski na poniedziałkowej konferencji prasowej. Zaapelował również po raz kolejny do rządu o większą dostępność testów na obecność koronawirusa, zwłaszcza dla pracowników służby zdrowia.

- Spływają w tej chwili deklaracje z bardzo wielu dzielnic. Jest to ponad tysiąc tego typu deklaracji, na pewno będzie ich więcej. Jak będziemy mieli pełne dane, to na pewno je państwu podamy - zapewnił prezydent.

Pomoc skierowana jest do gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 1 752,50 złotych netto. Nowe stawki opłat za odbiór śmieci obowiązują od początku marca. Za odbiór nieczystości z domu jednorodzinnego opłata wynosi 94 złotych, a z mieszkania w bloku czy kamienicy - 65 zł. Obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa - jeśli jeden sąsiad zmiesza śmieci to cała wspólnota zapłaci dwukrotność normalnej stawki.

"Robimy wszystko, aby pomóc szpitalom"

Prezydent po raz kolejny zwrócił uwagę na problem braku środków ochrony osobistej w szpitalach. - Myśmy się już ponad trzy tygodnie temu zgłosili do rządu z zapotrzebowaniem konkretnego sprzętu zwłaszcza ochrony osobistej. Do dzisiaj tego sprzętu nie dostaliśmy. Kupujemy go sami, ale dalej zwracamy się do rządu, aby ten sprzęt w szpitalach, które nie są zakaźnymi, był uzupełniany - zaznaczył.