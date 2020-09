Ratusz zwiększa zadłużenie, tnie inwestycje i planuje podwyżki. Także w komunikacji

Wzrośnie zadłużenie, będą podwyżki

Aby spiąć budżet, ratusz planuje zwiększenie zadłużenia, na co uzyskał zgodę rządu. Planowane jest między innymi zaciągnięcie miliarda złotych kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 370 milionów z Banku Rozwoju Rady Europy, a także sprzedaż miejskich obligacji w kwocie 400 milionów złotych, co oznacza, że kwota zadłużenia do 2025 roku zwiększy się do 9,4 miliarda złotych. W ramach Rozwoju Funduszu Inwestycji Lokalnych rząd wsparł Warszawę kwotą w wysokości 93 milionów złotych.