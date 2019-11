50 procent, 100, a nawet kilkaset. Prezydent Warszawy zapowiada podwyżkę opłat za wywóz śmieci

W przyszłym roku zapłacimy więcej za odbiór śmieci. Władze Warszawy przymierzają się do wprowadzenia nowej taryfy. - Podwyżki sięgną od 50 do 100 procent. Skrajnie mogą okazać się wyższe o kilkaset procent - zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Jak przekazał, w 2020 roku całkowity koszt obsługi systemu śmieciowego wzrośnie o ponad pół miliarda złotych. Szacunkowo wyniesie on 925 milionów złotych, podczas gdy jeszcze trzy lata temu jego obsługa kosztowała około 350 mln zł. Wyliczał, że znacząco wzrosła też opłata środowiskowa za składowanie odpadów. Dwa lata temu za tonę trzeba było zapłacić 24 złote, w 2020 roku będzie to aż 270 złotych. Gminy płacą zatem więcej za kierowanie odpadów do instalacji, które je przetwarzają.