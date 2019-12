Podwyżki opłat za śmieci. Radni zdecydowali, że opłata nie będzie zależała od metrażu

"Konsekwencje działań rządu są dewastujące"

"Niestety rząd był głuchy na nasze argumenty. Wymusił podział na pięć frakcji, doprowadził do faktycznego obniżenia opłat ponoszonych przez firmy, pozwolił też na wzrost cen energii, paliwa oraz opłat środowiskowych (nawet o ponad 1000%!). Przez to samorządy w całej Polsce muszą mierzyć się z drastycznym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów. W przypadku Warszawy konsekwencje działań rządu są dewastujące. Jeszcze w 2016 r. gospodarka odpadami kosztowała nas 323 mln zł. W 2020 r. - 925 mln zł!" - napisał prezydent na Facebooku.

Nowe stawki za odbiór odpadów

Program osłonowy dla najuboższych

Apel do rządu o dofinansowanie

Przed rozpoczęciem czwartkowej sesji Rady Warszawy, odbyła się konferencja prasowa stowarzyszenia "Metropolia Warszawa". Jego przedstawiciele - wiceprezydent stolicy Michał Olszewski, burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz i sekretarz Wołomina Małgorzata Izdebska - zaapelowali do rządu o przygotowanie i wdrożenie programu ochronnego, który zakładałby 50-procentowe dofinansowanie do opłat mieszkańców za odpady. Chcieliby także pięcioletniego okresu przejściowego na dostosowanie systemu gospodarki odpadami do nowych wymogów.

Zdaniem członków stowarzyszenia, samorządy, choć nie mają wpływu na kształt gospodarki odpadami, ponoszą wszystkie konsekwencje decyzji podejmowanych na poziomie władz centralnych. - Proponujemy, żeby rząd w 50 procentach pokrył koszty gospodarki odpadami, bo dokładnie o tyle wzrastają w naszych miastach, więc jeśli rząd dyktuje wysokie warunki, jeśli chodzi o ochronę środowiska, to prosimy o to, żeby również rząd dopłacił mieszkańcom - nie nam, gminom - ale mieszkańcom 50 procent do opłat, jakie my, mieszkańcy ponosimy za gospodarkę odpadami - podkreślił Olszewski.