Prezydent stolicy dostał podwyżkę. Jego pensja wzrośnie o niemal sześć tysięcy złotych

Ponad sześć tysięcy złotych podwyżki

Łącznie wynagrodzenie prezydenta z wliczeniem w to wszystkich możliwych dodatków będzie wynosiło 18 293,20 zł brutto co oznacza, że kwota wypłacana "na rękę" wyniesie 11 735,67 złotych. Do tej pory zgodnie z uchwałą z 2018 roku, prezydent Warszawy zarabiał wraz z dodatkami 12 525,94 zł brutto.