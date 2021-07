Podtopione auta, zalane wejście do stacji metra. Nie lądowały samoloty na Okęciu

- Około godziny 18.59 zaczęliśmy przyjmować pierwsze zgłoszenia związane z przejściem frontu burzowego. Najwięcej z nich dotyczy Ursynowa i Wilanowa - informuje Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jak wyjaśnia, dotyczą one głównie podtopień oraz połamanych gałęzi drzew.

Nasz reporter Tomasz Zieliński opisuje, że zalana została między innymi Dolina Służewiecka przy skrzyżowaniu z aleją Komisji Edukacji Narodowej. - Niektóre samochody znalazły się do połowy wysokości pod wodą - zaznacza. Jeden z nich musieli wyciągać na suchą część jezdni strażacy. Jeszcze przed ich przyjazdem nasz reporter pomógł opuścić auto podróżującemu w nim dziecku.

Do podobnej sytuacji dochodziło na ulicy Płaskowickiej przy skrzyżowaniu z Braci Wagów. Zdjęcia z podtopionymi samochodami oraz miejskim autobusem, a także płynącą toaletą przenośną zostały udostępnione na lokalnych grupach w mediach społecznościowych.

Zalane zostało również przejście podziemne na stacji metra Stokłosy. Na zdjęciach zrobionych przez naszego reportera widać, że kobietom, które znalazły się w przejściu, woda sięga niemal do kolan. Nad odpompowaniem wody pracują strażacy z Zakładowej Służby Ratowniczej Metra Warszawskiego.

Pasażerowie nie mają obecnie dostępu do jednego z wejść na stację Stokłosy. - Mimo tego ze stacji nadal można korzystać - przekazała PAP Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego. Jak wyjaśniła, grodzie zostały zamknięte, aby woda nie wlewała się do stacji.

Zalane wejście do stacji metra Stokłosy | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Problemy z lądowaniem na Okęciu

- Z powodu burzy trzy samoloty zostały skierowane na lotniska zapasowe we Wrocławiu i Poznaniu. Stamtąd po zatankowaniu i po poprawieniu sytuacji pogodowej, samoloty polecą na lotnisko w Warszawie. Chodzi o loty z Sofii, Bukaresztu i Belgradu - przekazał redakcji Kontaktu24 Moczulski.

Front burzowy na Mazowszu

Po południu zagrzmiało w również w innych częściach Mazowsza. Burze przeszły między innymi w rejonie Lipska, Zwolenia, Kozienic, Łaskarzewa, Garwolina, Warki, Sulejówka, Góry Kalwarii i Ciechanowa. "Do godziny 18 mazowieccy strażacy interweniowali 204 razy w związku z burzami. Najwięcej było ich w powiecie płockim - 108, Warszawie - 21, powiecie żyrardowskim - 14, warszawskim zachodnim - 8, pułtuskim - 8, gostynińskim - 7" - poinformowała mazowiecka straż pożarna. Nikt nie został ranny.

Ostrzeżenia przed gradem i upałami

Synoptycy ostrzegają jednocześnie przed burzami, którym towarzyszyć będą opady deszczu sięgające od 25 mm do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm oraz wiatru w porywach do 90 km/h. Miejscami będzie także padać grad.