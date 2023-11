"Oszukiwali oszukiwanych". Podszywali się pod kancelarie, obiecywali odzyskanie utraconych pieniędzy

Śledczy rozbili gang, którego członkowie, podszywając się pod kancelarie prawnicze, wprowadzali w błąd swoich klientów. Obiecywali im odzyskanie utraconych środków na rynkach FOREX i kryptowalut. Warunkiem współpracy była wpłata od 5 do 10 procent wartości środków, które poszkodowany chciał odzyskać. - Oszukiwali oszukiwanych - zauważyła rzeczniczka CBŚP.

Podejrzani mogli w ten sposób oszukać setki osób na ponad dziewięć milionów złotych. Do sprawy zatrzymano 14 osób, którym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. oszustw i prania pieniędzy.

Nie mieli wykształcenia prawniczego, ale obiecywali pomoc

- Wszystko wskazuje na to, że osoby pracujące w dwóch warszawskich biurach dzwoniły do klientów, którzy zostali wcześniej oszukani i obiecywali pomoc w odzyskaniu utraconych środków. Warunkiem rozpoczęcia współpracy było wpłacenie przez poszkodowanych od 5 do 10 procent wartości środków, które chcieli odzyskać. Następnie kancelarie podejmowały szereg pozornych kroków prawnych w celu odzyskania tych środków - wyjaśniła w komunikacie podinspektor rzeczniczka CBŚP podinspektor Iwona Jurkiewicz.