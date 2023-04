Krzyż na kościele świeci nocą. Nadzór budowlany kazał sprawdzić, czy nie za bardzo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał proboszczowi parafii św. Włodzimierza na Bródnie zmierzyć natężenie oświetlenia krzyża. Intensywna iluminacja na kościele przeszkadza części mieszkańców. - Mam nadzieję, że nie doprowadzi to do tego, że ten krzyż będzie musiał być wyłączony - komentuje dzielnicowy radny Cezary Wąsik

Chodzi o podświetlany krzyż, który wieńczy kościół przy ulicy Kondratowicza 2, tuż przy stacji metra. Proboszcz parafii dostał pod koniec kwietnia pismo z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) wzywające do przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenie krzyża na kościele. Ma na to 21 dni.

Radny PiS: ewidentnie komuś ten krzyż przeszkadza

- To kolejny problem parafii świętego Włodzimierza. Wcześniej były to problemy związane z budową metra. Kościół wtedy popękał, a z władzami miasta i metra był bardzo utrudniony dialog. Do tej pory w sumie ta sprawa nie została do końca rozwiązana - zarzucał radny Cezary Wąsik (PiS).