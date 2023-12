Podróżował z siekierą, wystraszył pasażerów

Pijany mężczyzna podróżujący autobusem z siekierą w ręku zaniepokoił pasażerów. Skorzystali z alarmowego esemesa do straży miejskiej. 48-latek został zatrzymany, okazało się, że jest pijany.

Był pijany i wulgarny

Wezwani na miejsce policjanci stwierdzili, że miał we krwi ponad 2,2 promila. Siekiera trafiła do depozytu a jej właściciel do izby wytrzeźwień.