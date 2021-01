Urzędy kupią specjalistyczną karetkę dla noworodków za milion złotych

Władze Warszawy i województwa mazowieckiego podpisały umowę na zakup specjalistycznej karetki przeznaczonej do transportu noworodków i wcześniaków. Wartość takiego ambulansu to ponad milion złotych.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że karetka neonatologiczna służy przede wszystkim do ratowania życia i zdrowia noworodków i wcześniaków z bardzo niską wagą urodzeniową. Jak dodał, w Warszawie rocznie rodzi się ponad 35 tys. dzieci, a obecnie na terenie stolicy działają dwa zespoły ambulansów neonatologicznych. Jednego z pojazdów używa zespół pogotowia Meditrans.

- Ta karetka ma już blisko 10 lat i jest mocno wyeksploatowana, a stan pojazdu ma wpływ na bezpieczeństwo małych pacjentów i personelu. Dlatego podjąłem decyzję o przekazaniu Meditrans 500 tysięcy złotych, czyli połowy kwoty potrzebnej do zakupu nowego ambulansu wraz z wyposażeniem - mówił prezydent Warszawy.

Wsparcie dla medyków

Jak wyliczyła, w 2019 r. warszawska stacja pogotowia otrzymała 13 ambulansów za 6,6 mln zł. - W zeszłym roku - w ramach unijnego projektu, który realizujemy - pomogliśmy w zakupie ambulansu i pojazdu do przewozu osób zakażonych, a także przekazaliśmy środki ochrony osobistej. W tym roku pomogliśmy w zakupie kolejnych trzech ambulansów o wartości blisko 2 milionów złotych - dodała.

Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy podkreśliła z kolei, że nowoczesny ambulans neonatologiczny zapewni bezpieczny transport najmłodszych pacjentów do szpitali zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia noworodków. - Dofinansowanie do zakupu karetki to kolejny gest solidarności Warszawy z medykami oraz wsparcie dla lekarzy oraz ratowników medycznych, którzy stoją na pierwszej linii walki z pandemią COVID–19 - powiedziała.