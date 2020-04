Zarzuty za podpalenie auta na stacji benzynowej. "Z uśmiechami przyglądali się akcji gaśniczej"

Policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy mieli podpalić samochód na stacji benzynowej. - Jeden z nich przyznał się, tłumacząc, że zrobili to z zemsty z uwagi na konflikt sąsiedzki - podaje stołeczna komenda.

Do zdarzenia doszło w środę w nocy, około 2.30 na Pradze Północ. – Policjanci otrzymali zgłoszenie o podpaleniu samochodu zaparkowanego na terenie stancji benzynowej – opisuje Irmina Sulich z północnopraskiej komendy.

Ogień kilka metrów od dystrybutorów

Strażnicy wezwali straż pożarną. Sami zrobili, ile mogli, by ugasić ogień. Mała gaśnica wyczerpała się jednak szybko. Funkcjonariusze zauważyli przy budynku stacji paliw dużą gaśnicę przemysłową. - Nie tylko gasiliśmy płomienie, ale też próbowaliśmy chłodzić zbiornik paliwa, by nie doszło do wybuchu - opowiada jeden z funkcjonariuszy, który brał udział w akcji.