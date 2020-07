Pod wpływem amfetaminy zjechał z wiaduktu. Zażalenie na areszt dla kierowcy autobusu

Do sądu wpłynęło zażalenie na areszt dla kierowcy autobusu, któremu zarzucono doprowadzenie do katastrofy komunikacyjnej, w wyniku której zginęła jedna osoba, a cztery zostały poważnie ranne.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr, zażalenie na areszt zostało złożone do sądu przez obrońcę mężczyzny we wtorek i jeszcze nie zostało rozpatrzone.

Tragiczny wypadek

Do 15 lat więzienia

Podkreślała też, że podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. - Przyznał się do tego, że zażył amfetaminę zanim rozpoczął zmianę, zanim wsiadł do autobusu – informowała. Za to przestępstwo Tomaszowi U. grozi mu do 15 lat więzienia.