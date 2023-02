Poczta Polska wystawia na licytację kolejną działkę na Woli. Działacze Platformy chcą kontroli w spółce

Działacze warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej domagają się wyjaśnień od rządzących w sprawie planowanej licytacji nieruchomości Poczty Polskiej przy ulicy Worcella na Woli. Dzielnica starała się o to, aby część tej działki została przeznaczona pod budowę szkoły.

Zaznaczono w nim też, że "w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości występują roszczenia byłych właścicieli na podstawie Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy".

Dzielnica chce wybudować szkołę

Jak wskazują działacze Platformy Obywatelskiej z Warszawy, rządzący zapowiadali, że na działce powstaną tanie mieszkania dla młodych, w ramach programu "Mieszkanie+", a część z niej miała trafić do samorządu, by powstała tam szkoła. - Konieczna jest kontrola i ustalenie przede wszystkim, kto przekonał zarząd poczty do sprzedaży nieruchomości - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wolskiego ratusza Marcin Kierwiński, przewodniczący warszawskiej PO.