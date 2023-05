Pociągiem nad Zalew Zegrzyński. Dojadą tam dwie linie SKM

W najbliższy weekend rozpocznie kursowanie linia S3 z lotniska Chopina, przez Nieporęt, do Radzymina. Z kolei od niedzieli, 11 czerwca, pociągi SKM, kursujące od strony Legionowa i Wieliszewa, będą mogły dojechać aż do Zegrza Południowego.

Zbliża się lato, a wraz z nim wzmożone podróże warszawiaków nad Zalew Zegrzyński. Stołeczny ratusz poinformował właśnie, że jak co roku, w sezonie letnim wybrane pociągi linii S3, ruszając z Lotniska Chopina, dojadą aż do Radzymina. Zatrzymywać się będą po drodze w Nieporęcie – tuż nad brzegiem zalewu. "Do pociągu linii S3 będzie można wsiąść np. na stacji Warszawa Gdańska, o godzinach 8.50, 11.02, 12.58, 14.57, 17.02, 19.36. W powrotne kursy z Nieporętu pociągi wyruszą o: 10.51, 12.27, 14.37, 17.15, 18.19, 20.46" - wylicza stołeczny ratusz.

Z Piaseczna do Zegrza Południowego

Od niedzieli, 11 czerwca, nad Zalew Zegrzyński będzie można też dojechać od strony południowej. Pociągi SKM, kursujące z Piaseczna – przez Legionowo i Wieliszew – dojadą aż do Zegrza Południowego. Zatrzymają się na dwóch dodatkowych przystankach – Wieliszew Osiedle i końcowym Zegrze Południowe (stacja znajdować się będzie na wysokości obecnej pętli "Zegrze Płd.”" dla linii 735). Do tej stacji zostaną wydłużone z Wieliszewa wybrane kursy linii S4. "W sumie w dni powszednie z Warszawy do Zegrza, co około godzinę, dojedzie 19 par pociągów (po jednym kursie mniej na pełnej trasie między Piasecznem a Zegrzem Południowym). W ten sposób powstanie nie tylko połączenie dla spragnionych odpoczynku nad wodą, ale również – w drugim kierunku – wygodny dojazd do pracy, szkoły czy uczelni dla mieszkańców Wieliszewa, Zegrza i okolic" - wyjaśnia ratusz w komunikacie.

Przesiadki z metra, autobusu i tramwaju

Urzędnicy przypominają, że do pociągów linii S3 i S4 w drodze nad zalew można się przesiąść z innych pociągów na Dworcu Zachodnim oraz z metra na przystanku Warszawa Młynów (linia M2) lub Warszawa Gdańska (linia M1). Ponadto pociągi zatrzymują się m.in. przy warszawskim ZOO, przy parkingu P+R Żerań i w Legionowie. Do przystanków SKM można dojechać także autobusami i tramwajami, np. na Dworzec Zachodni, do Warszawy Młynowa, Warszawy Gdańskiej czy Warszawy ZOO.

To niejedyna oferta połączeń z Warszawy w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego. Do Białobrzegów i Ryni dojeżdżają także autobusy linii strefowych.

Pociąg SKM na trasie (zdjęcie ilustracyjne) UM Warszawa

Autor:dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl